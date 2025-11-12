"Возвращение Черчесова вряд ли пошло бы на пользу "Динамо", потому что игроки другие. Я бы хотел видеть кого-нибудь из своих динамовцев, того же Бородюка или Колыванова. Совмещать работу в сборной и клубе сложно, это разные вещи, поэтому совмещений ни в одной стране нет", - цитирует Силкина "Советский Спорт".
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" летом текущего года, специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. Ранее в СМИ появилась информация, что Карпина могут отправить в отставку во время паузы на матчи сборных - сообщалось, что в руководстве бело-голубых рассматривают Станислава Черчесова на пост главного тренера.
После 15 сыгранных туров бело-голубые занимают 10 место в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками в своем активе.
Силкин высказался о возможном назначении Черчесова на пост главного тренера "Динамо"
Фото: ФК "Ахмат"