"Имен стало меньше". Черчесов считает, что уровень РПЛ упал

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов ответил на вопрос, упал ли уровень РПЛ за последние 10 лет.
Фото: ФК "Ахмат"
- По именам, по исполнительскому мастерству — 100%. Сейчас некого сравнить с Халком, Гараем, Ломбертсом, Аршавиным, Широковым, Вернблумом, Думбия, Адриано и так далее. Имен стало меньше, но борьба и конкурентная среда есть.

Напомним, Станислав Черчесов вернулся в Российскую Премьер-Лигу спустя десять лет и подписал этим летом контракт с "Ахматом". Под его руководством грозненская команда провела 17 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых одержала 5 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

Ранее 62-летний специалист работал с московскими "Спартаком" и "Динамо", "Тереком" и "Амкаром".

Источник: "Чемпионат"

