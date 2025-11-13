Защитник "Балтики": Талалаев научил, что не нужно сомневаться

"Талалаев очень многому научил. Наверное, больше всего - психологии, тому, что не нужно сомневаться. Говорил: "Когда мы играем как команда и помогаем друг другу, никаких проблем не возникнет". После этого сомнения отпали. Всегда знаешь, что можно положиться на партнёра: каждый выручит и поможет в тяжёлой ситуации, исправит ошибки", - сказал Бевеев в интервью "Чемпионату".
Мингиян Бевеев в текущем сезоне принял участие в 17 матчах во всех турнирах в составе "Балтики" и отметился одним забитым мячом. Также в октябре он сыграл дебютный матч за сборную России против Боливии (3:0). Вчера также вышел на замену на 46-й минуте в составе национальной команды на матч против Перу (1:1).
После 15 сыгранных туров чемпионата России "Балтика" занимает пятую позицию в турнирной таблице, имея в своём активе 28 очков.
Следующий матч калининградцы проведут на выезде против "Оренбурга". Игра пройдёт в субботу, 22 ноября.
Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев рассказал, чему научился под руководством главного тренера калининградской команды Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"