Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
20:00
ЭстонияНе начат
Армения
20:00
ВенгрияНе начат
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Азербайджан
22:45
ИсландияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
20:00
ЛатвияНе начат
Литва
20:00
ИзраильНе начат
Чехия
20:00
Сан-МариноНе начат

Защитник "Балтики": Талалаев научил, что не нужно сомневаться

Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев рассказал, чему научился под руководством главного тренера калининградской команды Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"
"Талалаев очень многому научил. Наверное, больше всего - психологии, тому, что не нужно сомневаться. Говорил: "Когда мы играем как команда и помогаем друг другу, никаких проблем не возникнет". После этого сомнения отпали. Всегда знаешь, что можно положиться на партнёра: каждый выручит и поможет в тяжёлой ситуации, исправит ошибки", - сказал Бевеев в интервью "Чемпионату".

Мингиян Бевеев в текущем сезоне принял участие в 17 матчах во всех турнирах в составе "Балтики" и отметился одним забитым мячом. Также в октябре он сыграл дебютный матч за сборную России против Боливии (3:0). Вчера также вышел на замену на 46-й минуте в составе национальной команды на матч против Перу (1:1).

После 15 сыгранных туров чемпионата России "Балтика" занимает пятую позицию в турнирной таблице, имея в своём активе 28 очков.

Следующий матч калининградцы проведут на выезде против "Оренбурга". Игра пройдёт в субботу, 22 ноября.

