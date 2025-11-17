Нападающий "Локомотива" оценил результаты команды в первом круге

"Можно было намного лучше себя проявить. Три победы должны были забирать точно. Не суперудовлетворительно оценю результаты", - сказал Комличенко в интервью "Чемпионату".
После 15 сыгранных туров "Локомотив" находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 30 набранных очков. "Железнодорожники" уступают три балла лидирующему "Краснодару".
В следующем туре команда Михаила Галактионова сыграет против "быков" на своём поле. Матч пройдёт в воскресенье, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.
Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко рассказал, как оценивает выступление "железнодорожников" в первом круге РПЛ.
