Ташуев - о "Динамо": не позовут, потому что возьмут иностранца. На наших тренеров не обращают внимание

Российский тренер Сергей Ташуев заявил, что готов возглавить московское "Динамо".
Фото: GETTY IMAGES
"Если меня сейчас позовут в "Динамо"? Мы, российские тренеры, готовы к любому клубу, без вариантов. Я ничего не боюсь! Но не позовут, потому что возьмут иностранца. На наших тренеров почему-то внимание не обращают. Ну, ничего. Если что, мы их и обыграем", - цитирует Ташуева Sport24.

Сергей Ташуев был главным тренером грозненского "Ахмата", воронежского "Факела", "Чайки", "Кубани" и ряда других российских клубов.

Сегодня, 17 ноября, бело-голубые объявили об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. После 15 сыгранных туров "Динамо" занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками в своем активе. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Ролан Гусев, который входит в тренерский штаб столичного клуба с лета 2023 года.

