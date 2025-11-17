Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Кононов ответил, какой тренер поможет "Спартаку"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, какой специалист поможет московскому клубу.
Фото: ФК "Торпедо"
- Поможет тот тренер, который будет приносить результат. Но в первую очередь — это работа всего клуба и вертикали. Примеры есть: "Краснодар" и "Зенит". Частые смены тренеров, спортивных и генеральных директоров на пользу не идут. Должна быть система, которая двигается из года в год.

11 ноября московский "Спартак" официально объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с главным тренером Деяном Станковичем. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Вадим Романов.

Напомним, Станкович возглавлял красно-белых с лета 2024 года.

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 25 набранными очками в 15 сыгранных турах.

Источник: "Чемпионат"

