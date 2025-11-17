- Поможет тот тренер, который будет приносить результат. Но в первую очередь — это работа всего клуба и вертикали. Примеры есть: "Краснодар" и "Зенит". Частые смены тренеров, спортивных и генеральных директоров на пользу не идут. Должна быть система, которая двигается из года в год.
11 ноября московский "Спартак" официально объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с главным тренером Деяном Станковичем. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Вадим Романов.
Напомним, Станкович возглавлял красно-белых с лета 2024 года.
"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 25 набранными очками в 15 сыгранных турах.
Источник: "Чемпионат"
Кононов ответил, какой тренер поможет "Спартаку"
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, какой специалист поможет московскому клубу.
Фото: ФК "Торпедо"