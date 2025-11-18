Согласно информации источника, в подписании Матвея Кисляка заинтересован лично главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью. Португальский специалист уже проявлял интерес к футболисту, когда работал в "Фенербахче".
Полузащитник является игроком основного состава ЦСКА с начала 2024 года. Всего за клуб 20-летний футболист провел 65 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Соглашение с Кисляком действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость российского игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.
На данный момент "Бенфика" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 25 очков в 11-ти встречах.
Источник: "РБ Спорт"
Моуринью хочет подписать игрока ЦСКА в "Бенфику" - источник
Фото: ФК ЦСКА