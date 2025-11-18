Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
1 - 0 1 0
Лихтенштейн1 тайм
Болгария
1 - 0 1 0
Грузия1 тайм
Австрия
0 - 1 0 1
Босния и Герцеговина1 тайм
Косово
0 - 0 0 0
Швейцария1 тайм
Шотландия
1 - 0 1 0
Дания1 тайм
Испания
1 - 0 1 0
Турция1 тайм
Уэльс
1 - 0 1 0
Северная Македония1 тайм
Беларусь
0 - 0 0 0
Греция1 тайм
Швеция
0 - 0 0 0
Словения1 тайм
Румыния
1 - 1 1 1
Сан-Марино1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
2 - 4 2 4
ЭстонияЗавершен
Фарерские острова
1 - 0 1 0
КазахстанЗавершен

Моуринью хочет подписать игрока ЦСКА в "Бенфику" - источник

Португальская "Бенфика" проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку.
Фото: ФК ЦСКА
Согласно информации источника, в подписании Матвея Кисляка заинтересован лично главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью. Португальский специалист уже проявлял интерес к футболисту, когда работал в "Фенербахче".

Полузащитник является игроком основного состава ЦСКА с начала 2024 года. Всего за клуб 20-летний футболист провел 65 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Соглашение с Кисляком действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость российского игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.

На данный момент "Бенфика" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 25 очков в 11-ти встречах.

Источник: "РБ Спорт"

