Червиченко предположил, какой топ-клуб РПЛ может возглавить Валерий Карпин

"Вряд ли бы мы его увидели в ЦСКА. В "Краснодаре" — тоже большой вопрос. Кто ещё может быть? В "Спартаке" только через кого-то. "Зенит"? Про него я как-то не подумал. У меня была такая версия, когда "Зенит" плохо финишировал. Когда Карпин ушёл из "Ростова", то у меня были мысли про "Зенит". Возможно. Если "Зенит" сейчас расстанется с Семаком, то Карпин выплывет там — тоже возможен вариант", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
Напомним, что в понедельник, 17 ноября, московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера - специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. Валерий Карпин работал в столичном клубе с июня текущего года, в феврале 2025 года он покинул пост главного тренера "Ростова".
После 15 сыгранных туров московское "Динамо" занимает 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе. Петербургский "Зенит" располагается на 3 строчке с 30 баллами в своем активе. По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата России, до этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что Валерий Карпин может стать главным тренером топ-клуба РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"