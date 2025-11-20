"Я могу рассуждать только с точки зрения футбольной составляющей. Мне кажется, что Россия абсолютно к этому готова. У нас одна из лучших футбольных инфраструктур в мире, одни из лучших стадионов. Они по-прежнему актуальны, суперсовременны, ничего более совершенного пока человечество не придумало. Мне кажется, что в целом государство к этому тоже готово", - цитирует Митрофанова "РИА Новости Спорт".
В 2018 году на территории Российской Федерации прошел чемпионат мира, победителем которого стала сборная Франции, национальная команда России на том турнире дошла до четвертьфинала, уступив Хорватии в серии послематчевых пенальти. Сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
Грядущий чемпионат мира 2026 года состоится в трех странах - США, Канаде и Мексике. Ранее сообщалось, что чемпионат Европы 2032 года, который должен состояться в Италии и Турции, находится под угрозой срыва - стадионы в Италии не модернизированы и не готовы принять крупный международный турнир.
В РФС заявили, что Россия готова принять крупный международный турнир
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о готовности России принять крупный международный турнир.
Фото: РФС