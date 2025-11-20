Литвинов: после ухода Станковича ничего не поменялось

"Отрезок с любым тренером важен для развития. Если говорить в общем, ничего не поменялось. Есть маленькие изменения, доработки, но кардинальных изменений точно не будет, времени до дерби осталось не так много", - передаёт слова Литвинова "РИА Новости Спорт".
Напомним, что 11 ноября "Спартак" объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному согласию. Сербский специалист возглавлял команду с июня 2024 года. Он покинул пост после четырёх побед в пяти встречах. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, работавший в тренерском штабе Деяна Станковича.
После перво круга РПЛ красно-белые находятся на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 25 очков.
Следующий матч "Спартак" проведёт на своём поле против ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.
Фото: ФК "Спартак" Москва