Тренер "Спартака": моя жизнь пока никак не изменилась

"Моя жизнь пока никак не изменилась. Будет от результатов зависеть. Приезжаем на работу к семи, уезжаем в шесть. Первая неделя объёмная, нужно многое сделать. Было много индивидуальных бесед с футболистами. Пока сплю нормально", - сказал Романов в интервью "Матч ТВ".
Вадим Романов стал исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после ухода Деяна Станковича. Красно-белые объявили о расторжении контракта с сербским специалистом 11 ноября. Он работал в команде с июня 2024 года.
После 15 сыгранных туров чемпионата России "Спартак" занимает шестую позицию в турнирной таблице с 25 набранными очками.
Следующий матч красно-белые сыграют на своём поле против ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе "Лукойл Арена" в субботу, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.
Фото: ФК "Спартак" Москва