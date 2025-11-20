"Не удивился, что "Балтика" так стрельнула. Я знаю, что Андрей (Талалаев) - хороший тренер. Но это не значит, что завтра они будут лидировать. Команда у него средняя. Сегодня выиграли, завтра могут проиграть", - сказал Ловчев "Советскому спорту".
Андрей Талалаев стал главным тренером "Балтики" в начале сентября 2024 года. Под руководством российского специалиста команда провела 50 матчей, одержала 27 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.
На данный момент калининградский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 15-ти встречах. Следующий матч "Балтики" состоится 22 ноября против "Оренбурга" в рамках РПЛ.
Ловчев высказался о работе Талалаева в "Балтике"
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал выступление "Балтики" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"