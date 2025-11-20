"Должны назначить российского тренера. У нас есть: Шалимов, Юран, Карпин свободен, в конце концов. Но если Романов сумеет закрепиться, я буду счастлив. Отзывы о нем хорошие", - сказал Губерниев "СЭ".
11 ноября пресс-служба "Спартака" объявила об уходе Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба стал бывший ассистент сербского специалиста Вадим Романов.
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 15-ти матчах.
Следующая игра "Спартака" состоится 22 ноября против ЦСКА в рамках РПЛ. Начало - в 16:45 по московскому времени.
Губерниев предложил кандидатов на пост тренера "Спартака"
Комментатор Дмитрий Губерниев предложил кандидатов на пост главного тренера "Спартака" после увольнения Деяна Станковича.
Фото: РФС