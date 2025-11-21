"Кассьерра продолжает реабилитацию, тренировки пока идут по индивидуальной программе. Восстановление после травмы идёт в плановом режиме. Есть вероятность, что на следующей неделе Матео приступит к тренировкам в общей группе", - передает слова пресс-службы "Чемпионат".
Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра получил травму икроножной мышцы 19 октября в матче против "Сочи" в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой подопечных Сергея Семака со счетом 3:0.
Колумбийский футболист выступает за сине-бело-голубых с начала июля 2022 года. В текущем сезоне форвард провел 14 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.
На данный момент "Зенит" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 15-ти встречах.
В "Зените" рассказали о восстановлении Кассьерры после травмы
Фото: ФК "Зенит"