"Я бы хотел продолжить работать с Романовым. Он отличный тренер", – приводит слова Маркиньоса Sport24.
В ноябре "Спартак" покинул главный тренер Деян Станкович. Временно исполняющим его обязанности был назначен Вадим Романов. Московская команда одержала две победы в двух первых матчах под его руководством.
22 ноября красно-белые обыграли ЦСКА со счетом 1:0 в 16-м туре РПЛ. 26 ноября "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" в ответном четвертьфинальном матче Кубка России (3:2). Голами в составе красно-белых отметились Манфред Угальде, Маркиньос и Пабло Солари. После этой встречи "Спартак" вышел в следующую стадию Пути РПЛ.
Маркиньос поддержал идею назначить Романова главным тренером "Спартака"
Нападающий "Спартака" Маркиньос высказался о возможности оставить Вадима Романова, исполняющего обязанности главного тренера команды, на этом посту.
Фото: "Матч ТВ"