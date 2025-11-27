Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
18:00
Крылья СоветовНе начат
Динамо
20:30
ЗенитНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
20:45
МидтьюлландНе начат
Астон Вилла
20:45
Янг БойзНе начат
Ракув
20:45
РапидНе начат
Фейеноорд
20:45
СелтикНе начат
Фенербахче
20:45
ФеренцварошНе начат
Виктория П
20:45
ФрайбургНе начат
Лудогорец
20:45
СельтаНе начат
Порту
20:45
НиццаНе начат
ПАОК
20:45
БраннНе начат
Лилль
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
20:45
ЛинкольнНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ШелбурнНе начат
Зриньски
20:45
ХеккенНе начат
Слован
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Лех
20:45
ЛозаннаНе начат
Университатя Крайова
20:45
МайнцНе начат
Омония
20:45
Динамо КиевНе начат
Сигма
20:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

Угальде забил 25 голов за "Спартак", догнав Понсе и Адриано

Нападающий "Спартака" Манфред Угальде достиг отметки в 25 голов за красно-белых, забив мяч в матче с "Локомотивом".
Фото: "Матч ТВ"
"Мэнни — машина! Пробил 25 голов за "Спартак". Между прочим, догнал Понсе и Луиса Адриано, сыграв меньше матчей", — говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Нападающий отметился голом в ответном матче четвертьфинала Кубка России с "Локомотивом". Встреча 26 ноября завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. Помимо Угальде, мячи в ворота железнодорожников забили Маркиньос и Пабло Солари. После этой игры "Спартак" продолжит выступление в полуфинале Кубка России, где встретится с победителем пары "Динамо" – "Зенит".

Угальде пополнил состав "Спартака" в январе 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 20-ти матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет шесть голов. Текущее трудовое соглашение форварда с московской командой рассчитано до лета 2028 года.

