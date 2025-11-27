Угальде забил 25 голов за "Спартак", догнав Понсе и Адриано

"Мэнни — машина! Пробил 25 голов за "Спартак". Между прочим, догнал Понсе и Луиса Адриано, сыграв меньше матчей", — говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".
Нападающий отметился голом в ответном матче четвертьфинала Кубка России с "Локомотивом". Встреча 26 ноября завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых. Помимо Угальде, мячи в ворота железнодорожников забили Маркиньос и Пабло Солари. После этой игры "Спартак" продолжит выступление в полуфинале Кубка России, где встретится с победителем пары "Динамо" – "Зенит".
Угальде пополнил состав "Спартака" в январе 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 20-ти матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет шесть голов. Текущее трудовое соглашение форварда с московской командой рассчитано до лета 2028 года.
