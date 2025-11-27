Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
18:00
Крылья СоветовНе начат
Динамо
20:30
ЗенитНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
20:45
МидтьюлландНе начат
Астон Вилла
20:45
Янг БойзНе начат
Ракув
20:45
РапидНе начат
Фейеноорд
20:45
СелтикНе начат
Фенербахче
20:45
ФеренцварошНе начат
Виктория П
20:45
ФрайбургНе начат
Лудогорец
20:45
СельтаНе начат
Порту
20:45
НиццаНе начат
ПАОК
20:45
БраннНе начат
Лилль
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
20:45
ЛинкольнНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ШелбурнНе начат
Зриньски
20:45
ХеккенНе начат
Слован
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Лех
20:45
ЛозаннаНе начат
Университатя Крайова
20:45
МайнцНе начат
Омония
20:45
Динамо КиевНе начат
Сигма
20:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

Нападающий ЦСКА оценил шансы команды на победу в Кубке России

Нападающий ЦСКА Аллерандро оценил шансы команды на победу в Кубке России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Высокие. В прошлом году мы стали чемпионами. Поэтому сейчас сделаем всё, чтобы защитить титул. Это будет сложная игра (с Краснодаром), важная. Встретятся две классные команды, это будут прекрасные игры, посмотрим, кто станет победителем", - сказал Аллерандро в интервью ТАСС.

В среду, 26 ноября ЦСКА в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России обыграл махачкалинское "Динамо" (2:1) и выиграл серию пенальти 5:4. Первый матч "армейцы" проиграли со счётом 0:1. В полуфинале Пути РПЛ подопечные Фабио Челестини сыграют с "Краснодаром". "Быки" в этом раунде прошли "Оренбург" с общим счётом 7:1.

Напомним, что красно-синие в прошедшем сезоне выиграли Кубок России, обыграв в финале "Ростов" (0:0, 4:3 по пенальти) ЦСКА является лидером вместе с московским "Локомотивом" по количеству побед в этом турнире - девять раз.

