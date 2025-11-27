"Высокие. В прошлом году мы стали чемпионами. Поэтому сейчас сделаем всё, чтобы защитить титул. Это будет сложная игра (с Краснодаром), важная. Встретятся две классные команды, это будут прекрасные игры, посмотрим, кто станет победителем", - сказал Аллерандро в интервью ТАСС.
В среду, 26 ноября ЦСКА в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России обыграл махачкалинское "Динамо" (2:1) и выиграл серию пенальти 5:4. Первый матч "армейцы" проиграли со счётом 0:1. В полуфинале Пути РПЛ подопечные Фабио Челестини сыграют с "Краснодаром". "Быки" в этом раунде прошли "Оренбург" с общим счётом 7:1.
Напомним, что красно-синие в прошедшем сезоне выиграли Кубок России, обыграв в финале "Ростов" (0:0, 4:3 по пенальти) ЦСКА является лидером вместе с московским "Локомотивом" по количеству побед в этом турнире - девять раз.
Нападающий ЦСКА оценил шансы команды на победу в Кубке России
Нападающий ЦСКА Аллерандро оценил шансы команды на победу в Кубке России.
Фото: ПФК ЦСКА