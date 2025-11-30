Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Краснодар
5 - 0 5 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
1 - 3 1 3
ЛокомотивЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
НефтехимикЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 2 0 2
БрайтонЗавершен
Вест Хэм
0 - 2 0 2
ЛиверпульЗавершен
Челси
1 - 1 1 1
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
2 - 3 2 3
ВильярреалЗавершен
Севилья
0 - 2 0 2
БетисЗавершен
Сельта
0 - 1 0 1
ЭспаньолЗавершен
Жирона
1 - 0 1 0
Реал Мадрид2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен
Пиза
0 - 2 0 2
ИнтерЗавершен
Аталанта
2 - 0 2 0
ФиорентинаЗавершен
Рома
0 - 1 0 1
Наполи2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
2 - 1 2 1
ШтутгартЗавершен
Айнтрахт
1 - 1 1 1
ВольфсбургЗавершен
Фрайбург
4 - 0 4 0
МайнцЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
1 - 2 1 2
БрестЗавершен
Гавр
0 - 1 0 1
ЛилльЗавершен
Лорьян
3 - 1 3 1
НиццаЗавершен
Анже
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен
Лион
1 - 0 1 0
Нант2 тайм

Нападающий "Локомотива": похоже, на мне пенальти больше не ставят

Форвард "Локомотива" Николай Комличенко прокомментировал решение арбитра не назначать пенальти в ворота "Ростова" в матче 17 тура РПЛ (3:1).
Фото: ФК "Локомотив"
"Для меня странно, что и здесь, и в матче с "Краснодаром" [арбитры] не дали "точку". Похоже, на мне [пенальти] больше не ставят", - приводит слова Комличенко "Матч ТВ".

Сегодня, 30 ноября, московский "Локомотив" одержал выездную победу над "Ростовом" в 17 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1. В первом тайме форвард столичного клуба Николай Комличенко упал на газон в штрафной площади ростовчан после борьбы с защитником. Главный арбитр встречи оставил этот эпизод без внимания.

Отметим, что один из мячей "железнодорожники" забили с одиннадцатиметровой отметки - автором гола стал Николай Комличенко. В компенсированное ко второму тайму время ростовчане не реализовали пенальти.

