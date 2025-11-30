Нападающий "Локомотива": похоже, на мне пенальти больше не ставят

"Для меня странно, что и здесь, и в матче с "Краснодаром" [арбитры] не дали "точку". Похоже, на мне [пенальти] больше не ставят", - приводит слова Комличенко "Матч ТВ".
Сегодня, 30 ноября, московский "Локомотив" одержал выездную победу над "Ростовом" в 17 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1. В первом тайме форвард столичного клуба Николай Комличенко упал на газон в штрафной площади ростовчан после борьбы с защитником. Главный арбитр встречи оставил этот эпизод без внимания.
Отметим, что один из мячей "железнодорожники" забили с одиннадцатиметровой отметки - автором гола стал Николай Комличенко. В компенсированное ко второму тайму время ростовчане не реализовали пенальти.
Фото: ФК "Локомотив"