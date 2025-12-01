Матчи Скрыть

Защитник махачкалинского "Динамо" рассказал, что у него выпал винир во время матча с "Сочи"

Защитник махачкалинского "Динамо" Джемал Табидзе рассказал, что у него выпал винир во время матча 17 тура РПЛ с "Сочи" (0:0).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Что там с зубом? Да винир выпал, я его поймал. Пока не знаю, насколько там плохо, не смотрел", - приводит слова Табидзе "Матч ТВ".

Сегодня, 1 декабря, махачкалинское "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Сочи" (0:0) в 17 туре РПЛ. Во втором тайме Джемал Табидзе упал на газон после попадания мячом по лицу. Комментатор в прямом эфире заявил, что у защитника выпал зуб.

После 17 сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками. Махачкалинцы располагаются на 13 строчке с 15 баллами в своем активе.

