Корнеев: Батраков начинает быстрее думать

"Батраков учится, идет вперед. Он начинает быстрее думать. В Ростове он идеально отдал Баринову, чтобы тот мог остановить и ударить. Алексей штампует голевые и предголевые действия", — передает слова Корнеева "Матч ТВ".
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Алексей Батраков на данный момент провел 16 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
"Локомотив" с 34 очками занимает четвертое место турнирной таблицы РПЛ. В 18 туре команда сыграет в гостях с "Сочи" (16-е место, 9 очков). Матч пройдет в воскресенье, 7 декабря, начало — в 16:30 мск.
Бывший российский футболист Игорь Корнеев поделился мнением о выступлениях полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"