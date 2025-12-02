Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Корнеев: Батраков начинает быстрее думать

Бывший российский футболист Игорь Корнеев поделился мнением о выступлениях полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Батраков учится, идет вперед. Он начинает быстрее думать. В Ростове он идеально отдал Баринову, чтобы тот мог остановить и ударить. Алексей штампует голевые и предголевые действия", — передает слова Корнеева "Матч ТВ".

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Алексей Батраков на данный момент провел 16 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

"Локомотив" с 34 очками занимает четвертое место турнирной таблицы РПЛ. В 18 туре команда сыграет в гостях с "Сочи" (16-е место, 9 очков). Матч пройдет в воскресенье, 7 декабря, начало — в 16:30 мск.

