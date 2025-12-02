Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Сильянов рассказал, что нужно "Локомотиву", чтобы продолжить бороться за чемпионство

Защитник "Локомотива" Александр Сильянов высказался о первой части сезона.
Фото: ФК "Локомотив"
- Победа в Ростове добавила настроения. Очень важно завершить эту часть сезона победами, набрать максимум очков, чтобы остаться в лидирующей группе и продолжить бороться за чемпионство. Посмотрите, сколько очков потеряли на последних минутах, как с тем же "Ростовом".

Московский "Локомотив" набрал 34 очка и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам 17 сыгранных туров. "Железнодорожники" отстают от первого места на три балла. В заключительном матче перед зимней паузой в чемпионате красно-зеленые встретятся на выезде с "Сочи" в рамках 18-го тура РПЛ. Игра пройдет на сочинском стадионе "Фишт" в воскресенье, 7 декабря.

Источник: "Матч ТВ"

