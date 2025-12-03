Деменко считает, что у "Спартака" есть шансы стать чемпионом России

"Спартак"? Я не скажу, что красно-белые потеряли шансы на золото. Теоретически команда может уйти на зимний перерыв с отставанием в 8 очков от первого места, это отыгрывается за 12 туров, так что шансы еще есть", - цитирует Деменко "РБ Спорт".
После 17 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 28 набранными очками в своем активе. В 18 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе со столичным "Динамо". В первом круге команды сыграли вничью - 2:2.
В ноябре клуб объявил об уходе Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов. Российский специалист входил в тренерский штаб Деяна Станковича, а также работал в академии красно-белых.
Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о шансах московского "Спартака" на чемпионство.
Фото: ФК "Спартак"