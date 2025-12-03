Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
Кристал Пэлас2 тайм
Арсенал
1 - 0 1 0
Брентфорд2 тайм
Брайтон
2 - 2 2 2
Астон Вилла2 тайм
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест2 тайм
Лидс
1 - 0 1 0
Челси1 тайм
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Сандерленд1 тайм

Кубок Италии

Новости
Аталанта
4 - 0 4 0
ДженоаЗавершен
Наполи
1 - 1 (П 9 - 8) 1 198
КальяриЗавершен
Интер
3 - 0 3 0
Венеция1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
0 - 3 0 3
Реал МадридЗавершен

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
2 - 0 2 0
ДармштадтЗавершен
Бохум
0 - 2 0 2
ШтутгартЗавершен
Гамбург
0 - 0 0 0
Хольштайн1 тайм
Унион
1 - 3 1 3
Бавария1 тайм

Деменко считает, что у "Спартака" есть шансы стать чемпионом России

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о шансах московского "Спартака" на чемпионство.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак"? Я не скажу, что красно-белые потеряли шансы на золото. Теоретически команда может уйти на зимний перерыв с отставанием в 8 очков от первого места, это отыгрывается за 12 туров, так что шансы еще есть", - цитирует Деменко "РБ Спорт".

После 17 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 28 набранными очками в своем активе. В 18 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе со столичным "Динамо". В первом круге команды сыграли вничью - 2:2.

В ноябре клуб объявил об уходе Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов. Российский специалист входил в тренерский штаб Деяна Станковича, а также работал в академии красно-белых.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится