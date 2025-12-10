Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Юнион
2 - 3 2 3
МарсельЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
СлавияЗавершен
Аталанта
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен
ПСВ
2 - 3 2 3
АтлетикоЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ГалатасарайЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

Синицын: Гусев доигрывает в "Динамо" на багаже предыдущих тренеров

Бывший игрок "Краснодара" Андрей Синицын прокомментировал работу исполняющего обязанности главного тренера "Динамо" Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"
"Гусев доигрывает в "Динамо" на багаже предыдущих тренеров. Его концепция, мысли и задумки будут видны после трансферов и перерыва на подготовку. Если он останется во главе "Динамо", то его задумки будут видны только после этого", - сказал Синицын "Чемпионату".

Напомним, 17 ноября пресс-служба московского "Динамо" объявила об уходе Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Ролан Гусев.

Под руководством российского специалиста бело-голубые провели 4 матча, одержали 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения. На данный момент подопечные Гусева занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18-ти встречах.

