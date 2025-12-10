Синицын: Гусев доигрывает в "Динамо" на багаже предыдущих тренеров

"Гусев доигрывает в "Динамо" на багаже предыдущих тренеров. Его концепция, мысли и задумки будут видны после трансферов и перерыва на подготовку. Если он останется во главе "Динамо", то его задумки будут видны только после этого", - сказал Синицын "Чемпионату".
Напомним, 17 ноября пресс-служба московского "Динамо" объявила об уходе Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Ролан Гусев.
Под руководством российского специалиста бело-голубые провели 4 матча, одержали 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения. На данный момент подопечные Гусева занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 18-ти встречах.
Бывший игрок "Краснодара" Андрей Синицын прокомментировал работу исполняющего обязанности главного тренера "Динамо" Ролана Гусева.
Фото: ФК "Динамо"