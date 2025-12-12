- Митрюшкин, на мой взгляд, точно входит в тройку вратарей этого сезона. Он суперски смотрится. Реально супер, это игрок сборной на данный момент, - сказал Сафонов "РБ Спорт".
Антон Митрюшкин выступает за "Локомотив" с 2024 года, перейдя из "Химок" в качестве свободного агента. В текущем сезоне российский 29-летний голкипер принял участие в 17 матчах РПЛ. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.
Сафонов: Митрюшкин входит в тройку лучших вратарей этого сезона
Футбольный агент Алексей Сафонов оценил игру вратаря "Локомотива" Антона Митрюшкина.
Фото: ФК "Локомотив"