Дркушич назвал Петербург лучшим городом мира по инфраструктуре

Защитник "Зенита" Ваня Дркушич поделился впечатлениями от жизни в Санкт-Петербурге и высоко оценил уровень городской инфраструктуры.
Фото: ФК "Зенит"
Словенский футболист отметил, что за время карьеры побывал во многих странах и городах, однако Северная столица России произвела на него особое впечатление.

Дркушич подчеркнул, что Петербург можно смело считать одним из самых красивых городов, а с точки зрения удобства и развития он и вовсе выделяется на фоне других городов мира.

- Считаю, что по инфраструктуре Петербург вообще лучший в мире. Конечно, погода здесь не очень, но город очень красивый, - цитирует игрока "Советский спорт".

Напомним, Дркушич стал игроком "Зенита" в 2024 году.

