Агент Дркушича отреагировал на новость о возможном уходе защитника из "Зенита"

"Могу сказать, что к Ване есть определенный интерес. Клубы ведут переговоры, но я не буду называть конкретную команду. Трансферное окно только началось, и пока рано говорить о чем-то более конкретном", - цитирует агента "Чемпионат".
Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что "Зенит" может продать центрального защитника Ваню Дркушича в греческий ПАОК.
Дркушич выступает за петербургский клуб с лета 2024 года. Контракт игрока сборной Словении с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2029 года. В этом сезоне футболист провел за команду 20 матчей и не отметился результативными действиями.
Фото: ФК "Зенит"