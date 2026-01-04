Агент Дркушича отреагировал на новость о возможном уходе защитника из "Зенита"

Младен Ратковица, агент защитника "Зенита" Вани Дркушича, прокомментировал информацию о возможной продаже своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"
"Могу сказать, что к Ване есть определенный интерес. Клубы ведут переговоры, но я не буду называть конкретную команду. Трансферное окно только началось, и пока рано говорить о чем-то более конкретном", - цитирует агента "Чемпионат".

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что "Зенит" может продать центрального защитника Ваню Дркушича в греческий ПАОК.

Дркушич выступает за петербургский клуб с лета 2024 года. Контракт игрока сборной Словении с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2029 года. В этом сезоне футболист провел за команду 20 матчей и не отметился результативными действиями.

