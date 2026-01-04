Дьяков считает, что Агкацев может попасть в европейский топ-клуб

"Агкацев – хороший голкипер. Я вообще считаю, что во все времена в российском футболе никогда не было проблем с вратарями. Поэтому за вратарский цех мы можем быть спокойны. Агкацев абсолютно спокойно может пойти по пути Сафонова и попасть в какой-нибудь европейский, даже топ-клуб", - цитирует Дьякова "Советский Спорт".
Напомним, что летом 2024 года Матвей Сафонов перешел из "Краснодара" в "ПСЖ" за 20 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. В составе французского клуба россиянин стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также чемпионом Франции и обладателем Кубка страны.
В текущем сезоне Станислав Агкацев провел за южан во всех турнирах 20 матчей, пропустил 14 мячей и сохранил ворота "сухими" в девяти встречах. По итогам прошлого сезона Агкацев был признан лучшим голкипером Российской Премьер-Лиги.
Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков оценил перспективы голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева.
Фото: ФК "Краснодар"