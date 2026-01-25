Погребняк высказался о возможном возвращении Сауся в "Зенит"

- Он наверное и перейдет в "Спартак". Я думаю, что "Зенит" вряд ли будет усиливаться им, потому что борьба за чемпионство требует немного других усилений, - приводит слова бывшего игрока "Спорт день за днём".
По информации СМИ, хавбек близок к переходу в московский клуб.
В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник отметился одним забитым мячом. "Балтика" с 35 баллами занимает пятое место в чемпионате, а "Зенит" идёт на второй позиции. Лидирует в чемпионате "Краснодар" с 40 очками.
Напомним, РПЛ возобновится в конце следующего месяца.
Бывший футболист сборной России Павел Погребняк прокомментировал вариант возможного возвращения полузащитника "Балтики" Владислава Сауся в "Зенит".
Фото: ФК "Балтика"