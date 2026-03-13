Жуков рассказал, что больше всего беспокоит его в современном "Спартаке"

Почётный президент Олимпийского комитета России, болельщик "Спартака" Александр Жуков поделился ожиданиями от матча команды с "Зенитом" в 21 туре Российской Премьер-Лиги.
Специалист также поделился мнением о том, в каком компоненте спартаковцам нужно прибавить.

"Перед матчем против "Зенита" у меня тревожные ожидания об игре красно-белых в обороне.

Будем надеяться, что тренерский штаб сможет исправить ошибки и выстроить защиту. Пока что это не получается сделать", — передаёт слова Жукова "Спорт-Экспресс".

За три матча после зимнего перерыва "Спартак" пропустил 10 голов. Команда выиграла в чемпионате у "Сочи" (3:2) и "Акрона" (4:3), а также разгромно уступила московскому "Динамо" (2:5) в Кубке России.

Матч "Зенит" — "Спартак" состоится в субботу, 14 марта, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:00 мск.

