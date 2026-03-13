Павлюченко объяснил, почему не верит в победу "Спартака" в матче с "Зенитом"

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко рассказал, чего ждёт от игры красно-белых в 21 туре Российской Премьер-Лиги с "Зенитом".
По мнению Павлюченко, с такой защитой "Спартаку" будет очень сложно противостоять питерской команде.

"Смотрел все последние матчи "Спартака". Количество пропущенных мячей в этих играх говорит об очень больших проблемах в защите.

Против "Зенита" на выезде играть с такой обороной — это катастрофа. Будет очень сложно.

При всей моей любви к "Спартаку", но я в него не верю", — отметил Павлюченко в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

За три матча, проведённые в 2026 году, "Спартак" пропустил 10 мячей. В 20 туре команда обыграла на своём поле "Акрон" со счётом 4:3, "Зенит" уступил "Оренбургу" — 1:2.

Матч "Зенит" — "Спартак" состоится завтра, 14 марта. Начало — в 16:00 мск.

