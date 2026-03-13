Кержаков отметил неуверенный старт "Зенита" весной

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча команды со "Спартаком" в 21 туре Российской Премьер-Лиги.
По мнению Кержакова, питерцам необходимо оправдаться перед болельщиками за неожиданное поражение от "Оренбурга" (1:2) в прошлом туре.

"Нас ждёт очень интересный матч. "Зениту" нужно оправдываться за поражение от "Оренбурга" в прошлом туре. Для "Спартака" это будет первая серьёзная проверка в 2026 году в РПЛ.

"Зенит" неуверенно стартовал весной с точки зрения игры, но против топ-команд у них лучше получается", — отметил Кержаков в беседе со "Спорт-Экспрессом".

"Зенит" с 42 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, "Спартак" с 35 баллами располагается на 6-й строчке.

Очное противостояние команд в 21 туре чемпионата состоится завтра, 14 марта, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:00 мск.

