Кержаков отметил неуверенный старт "Зенита" весной

"Нас ждёт очень интересный матч. "Зениту" нужно оправдываться за поражение от "Оренбурга" в прошлом туре. Для "Спартака" это будет первая серьёзная проверка в 2026 году в РПЛ.
"Зенит" неуверенно стартовал весной с точки зрения игры, но против топ-команд у них лучше получается", — отметил Кержаков в беседе со "Спорт-Экспрессом".
"Зенит" с 42 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, "Спартак" с 35 баллами располагается на 6-й строчке.
Очное противостояние команд в 21 туре чемпионата состоится завтра, 14 марта, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:00 мск.