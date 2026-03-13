Заварзин высказался о спаде ЦСКА после зимней паузы

- Сейчас как-то сдал ЦСКА по сравнению с осенним отрезком чемпионата. Осенью они выглядели претендентами на чемпионство, и настрой был на это. А сейчас как-то всё не так. Фаворита нельзя выделить. Думаю, что ничейка будет, - цитирует Заварзина "Матч ТВ"

По мнению функционера, московская команда после зимней паузы выглядит менее убедительно, чем в первой части сезона.Весной армейцы начали чемпионат с двух поражений подряд. Несмотря на это, команда продолжает находиться в верхней части таблицы, имея 36 очков и занимая четвёртую позицию."Балтика" также набрала 36 баллов и располагается строчкой ниже. Встреча между командами пройдёт 14 марта.