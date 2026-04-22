Журавель выделил самую яркую команду весеннего отрезка РПЛ

"Спартак" точно самая яркая команда этой весны по тренерским решениям. Никто не мог предположить, что Карседо будет так фантазировать с позициями игроков.
Помнится, так делал Деян Станкович, но у него в этом не было осмысленности. Карседо как тренер в футболе явно понимает больше", — отметил Журавель в разговоре с "Матч ТВ".
Под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, тренирующего команду с января этого года, "Спартак" на данный момент провёл 10 матчей, в которых одержал 7 побед, один раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения.
С 45 очками красно-белые занимают 5-ю строчку турнирной таблицы РПЛ. Также команда вышла в финал Пути регионов Кубка России, где 6 мая сыграет дома с ЦСКА. В ближайший четверг, 23 апреля, "Спартак" ждёт домашний поединок 26 тура чемпионата с "Краснодаром" (2-е место, 54 очка).