Журавель выделил самую яркую команду весеннего отрезка РПЛ

Футбольный комментатор Тимур Журавель рассказал, какую команду считает самой яркой в весенней части сезона 2025/2026 Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Журавеля, этого звания заслуживает московский "Спартак".

"Спартак" точно самая яркая команда этой весны по тренерским решениям. Никто не мог предположить, что Карседо будет так фантазировать с позициями игроков.

Помнится, так делал Деян Станкович, но у него в этом не было осмысленности. Карседо как тренер в футболе явно понимает больше", — отметил Журавель в разговоре с "Матч ТВ".

Под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, тренирующего команду с января этого года, "Спартак" на данный момент провёл 10 матчей, в которых одержал 7 побед, один раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения.

С 45 очками красно-белые занимают 5-ю строчку турнирной таблицы РПЛ. Также команда вышла в финал Пути регионов Кубка России, где 6 мая сыграет дома с ЦСКА. В ближайший четверг, 23 апреля, "Спартак" ждёт домашний поединок 26 тура чемпионата с "Краснодаром" (2-е место, 54 очка).

