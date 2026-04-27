"Не надеюсь". Игрок "Зенита" оценил шансы попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2026

Защитник "Зенита" Нино оценил свои шансы попасть в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.
Фото: ФК "Зенит"
Игрок откровенно прокомментировал ситуацию вокруг национальной команды.

- Очень трудная ситуация для меня. Честно говоря, не надеюсь, что буду на чемпионате мира. Есть другой человек, у которого больше шансов, - приводит слова Нино "Спорт-Экспресс".

В текущем розыгрыше РПЛ футболист провёл 24 матча, отметился одним голом и получил две жёлтые карточки. Турнир пройдёт летом 2026 года.

"Зенит" с 59 очками идёт вторым в таблице РПЛ. Команде в этом сезоне осталось провести ещё три игры.

