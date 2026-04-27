Талалаев объяснил поражение "Балтики" от "Акрона"

По словам тренера, команда создавала моменты, но не смогла ими воспользоваться.
- Огорчило то, что не можем забить гол и порадовать болельщиков. Было достаточно моментов, чтобы отличиться. Первый тайм пошел не по нашему сценарию, "Акрон" приехал голодным и выиграл все единоборства. Во втором тайме получше стало, - передаёт слова Талалаева "Матч ТВ".
После 27 сыгранных матчей у "Балтики" в активе 46 очков - команда идёт на пятой строчке таблицы. Следующую встречу калининградцы проведут 2 мая, когда на своём поле примут "Рубин".