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Бородюк объяснил, почему не одобряет возвращение Шварца в "Динамо"

Бывший спортивный директор "Динамо" Александр Бородюк высказался о возвращении Сандро Шварца в клуб.
Фото: ФК "Динамо"
Александр Бородюк заявил, что российские клубы должны приглашать только топ-иностранцев на должность главного тренера.

"Я за то, чтобы к нам приезжали топ-иностранцы, которые что-то выигрывали. А у нас приглашают многих тренеров просто из-за того, что он - иностранец. У него ничего нет как в футбольном плане, так и в тренерском. Поэтому я не одобряю возвращение Шварца в "Динамо". Я за то, чтобы доверяли больше российским тренерам и давали шанс нашим специалистам", - сказал Бородюк "Чемпионату".

В конце мая пресс-служба московского "Динамо" объявила о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера команды. Ранее он работал в клубе с 2020 по 2022 год. Под его руководством бело-голубые провели 57 матчей, одержали 32 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.

Помимо "Динамо" немецкий специалист возглавлял "Ред Буллз Нью-Йорк", "Герту", "Майнц" и "Эшборн".

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