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"Желание не должно быть голословным". Галактионов заявил о желании выиграть с "Локо" золото РПЛ

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов признался, что хочет стать чемпионом РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Конечно, мне хочется выиграть золото. "Локомотив" — большой клуб, который ставит амбициозные цели и должен быть наверху. У руководства, конечно, тоже есть такое желание. Оно есть у всех. Но это желание не должно быть голословным, надо подкреплять его правильными шагами.

Все взаимосвязано. Футболисты, игроки, дальнейшие шаги, комплектование — все должно работать с единым ритмом", - сказал Галактионов.

В прошедшем сезоне московский "Локомотив" финишировал на третьей строчке в турнирной таблице и завоевал бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка в 30 сыгранных турах и на один балл опередила столичный "Спартак" в борьбе за призы.

От петербургского "Зенита", ставшего по итогам чемпионата чемпионом России, "железнодорожники" отстали на 15 очков.

Напомним, "Локомотив" трижды выигрывал первенство страны. В последний раз красно-зеленые становились чемпионами в 2018 году.

Источник: "Чемпионат"

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