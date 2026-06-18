"Желание не должно быть голословным". Галактионов заявил о желании выиграть с "Локо" золото РПЛ

"Конечно, мне хочется выиграть золото. "Локомотив" — большой клуб, который ставит амбициозные цели и должен быть наверху. У руководства, конечно, тоже есть такое желание. Оно есть у всех. Но это желание не должно быть голословным, надо подкреплять его правильными шагами.
Все взаимосвязано. Футболисты, игроки, дальнейшие шаги, комплектование — все должно работать с единым ритмом", - сказал Галактионов.
В прошедшем сезоне московский "Локомотив" финишировал на третьей строчке в турнирной таблице и завоевал бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка в 30 сыгранных турах и на один балл опередила столичный "Спартак" в борьбе за призы.
От петербургского "Зенита", ставшего по итогам чемпионата чемпионом России, "железнодорожники" отстали на 15 очков.
Напомним, "Локомотив" трижды выигрывал первенство страны. В последний раз красно-зеленые становились чемпионами в 2018 году.
Источник: "Чемпионат"