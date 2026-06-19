По информации телеграм-канала "МЯЧ RU", "Зенит" готовит финальное предложение по трансферу полузащитника "Локомотива".
Сообщается, что петербургский клуб намерен предложить за 24-летнего хавбека от шести до семи миллионов евро. Ранее "Локомотив" рассчитывал выручить за своего воспитанника более 10 миллионов.
Карпукас является выпускником академии железнодорожников и выступает за основную команду с 2021 года.
"Зенит" готовит последнее предложение по Карпукасу - источник
Будущее Артёма Карпукаса может решиться в ближайшее время.
Фото: ФК "Локомотив"