По информации журналиста Пабло Оливейры, московский клуб не намерен обсуждать предложения по аргентинскому полузащитнику. Сообщается, что красно-белые не заинтересованы в продаже Барко в бразильские или аргентинские команды, поскольку не считают возможные условия сделки выгодными для себя.
При этом "Спартак" занимает иную позицию по Манфреду Угальде. По данным источника, московский клуб готов рассматривать варианты по трансферу костариканского нападающего.
"Спартак" принял решение по Барко и Угальде - источник
Эсекьель Барко не входит в число футболистов, с которыми "Спартак" готов расстаться этим летом.
Фото: ФК "Спартак"