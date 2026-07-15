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В Париже вспыхнули беспорядки после вылета Франции с чемпионата мира

Поражение сборной Франции от Испании в полуфинале чемпионата мира - 2026 сопровождалось массовыми беспорядками в стране.
Фото: Getty Images
По информации RMC, после матча полиция задержала свыше 140 человек в Париже и ближайших пригородах. Большинство задержаний связано с использованием пиротехники против сотрудников полиции. Сообщается, что в результате столкновений серьёзно пострадавших нет.

Аналогичные инциденты произошли и в Лионе. На площади Белькур собрались группы молодых людей, которые также запускали фейерверки в сторону полицейских. Информации о значительном материальном ущербе или пострадавших не поступало.

Франция проиграла Испании со счётом 0:2 и теперь сыграет в матче за третье место против Англии или Аргентины.

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