Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Англия
22:00
АргентинаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
18:00
ФакелНе начат

Смородская - о сборной Франции: даже в пустые ворота забить не могли, просто кошмар!

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала Rusfootball.info победу Испании над Францией в полуфинале чемпионата мира.
Фото: ФИФА
- Уверенная победа Испании над Францией удивила?

- Честно говоря, я сильно возмущена, что по матч не показывали по телевизору. Как можно лишать этого? Пришлось смотреть в записи.

Что касается игры, то она совершенно не получалась у французов: ни контроль мяча, ни атаки, ни пас, ни удары по воротам. Даже в пустые ворота забить не могли. Просто кошмар! Такие игры бывают иногда: не их день был. Хотя, казалось бы, в День взятия Бастилии они должны были порвать соперника. Мбаппе, конечно, хороший игрок, но у французов нет такого лидера, как Месси у Аргентины или Кейн у Англии.

- Аргентина с Месси или Англия с Кейном?

- Сложнейший вопрос. Я болею за Англию, но Месси есть Месси: он может на пустом месте сделать гол. Сколько раз он выручал свою команду в безнадежных ситуациях!

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится