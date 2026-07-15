Смородская - о сборной Франции: даже в пустые ворота забить не могли, просто кошмар!

Rusfootball.info победу Испании над Францией в полуфинале чемпионата мира. Бывший президент " Локомотива " Ольга Смородская прокомментировалапобеду Испании над Францией в полуфинале чемпионата мира.

Фото: ФИФА

- Уверенная победа Испании над Францией удивила?



- Честно говоря, я сильно возмущена, что по матч не показывали по телевизору. Как можно лишать этого? Пришлось смотреть в записи.



Что касается игры, то она совершенно не получалась у французов: ни контроль мяча, ни атаки, ни пас, ни удары по воротам. Даже в пустые ворота забить не могли. Просто кошмар! Такие игры бывают иногда: не их день был. Хотя, казалось бы, в День взятия Бастилии они должны были порвать соперника. Мбаппе, конечно, хороший игрок, но у французов нет такого лидера, как Месси у Аргентины или Кейн у Англии.



- Аргентина с Месси или Англия с Кейном?



- Сложнейший вопрос. Я болею за Англию, но Месси есть Месси: он может на пустом месте сделать гол. Сколько раз он выручал свою команду в безнадежных ситуациях!



Виктория Яковлева, Rusfootball.info