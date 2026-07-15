Шалимов предсказал точный счёт матча Англия - Аргентина

Фото: ФИФА

- Аргентина и Англия уже пропускали первыми и вырывали победы. У испанцев такого опыта нет. Испанцам тяжелее будет против англичан. В полуфинале Англия выиграет у Аргентины 2:1, - передаёт слова Шалимова "Матч ТВ"

Специалист полагает, что британцы сумеют сломить сопротивление действующих чемпионов мира.Встреча между сборными Англии и Аргентины состоится 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель выйдет в финал турнира, где сыграет против Испании, ранее обыгравшей Францию со счётом 2:0.