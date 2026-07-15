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Шалимов предсказал точный счёт матча Англия - Аргентина

Экс-наставник сборной России Игорь Шалимов уверен, что второй полуфинал чемпионата мира - 2026 завершится победой Англии.
Фото: ФИФА
Специалист полагает, что британцы сумеют сломить сопротивление действующих чемпионов мира.

- Аргентина и Англия уже пропускали первыми и вырывали победы. У испанцев такого опыта нет. Испанцам тяжелее будет против англичан. В полуфинале Англия выиграет у Аргентины 2:1, - передаёт слова Шалимова "Матч ТВ".

Встреча между сборными Англии и Аргентины состоится 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель выйдет в финал турнира, где сыграет против Испании, ранее обыгравшей Францию со счётом 2:0.

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