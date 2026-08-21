По информации источника, чилийский нападающий Максимилиано Гутьеррес переходит из "Индепендьенте" в московское "Динамо" за 8 миллионов евро, 6 из которых пойдут чилийскому "Уачипато" - клуб владеет второй половиной прав на игрока.
Максимилиано Гутьеррес выступает за "Индепендьенте" с февраля текущего года - аргентинский клуб арендовал нападающего с обязательным правом выкупа. Чилийский нападающий провел за клуб во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи.
Рыночная стоимость 22-летнего игрока сборной Чили оценивается порталом Transfermarkt в 3 миллиона евро. На счету футболиста семь матчей в составе национальной команды и два забитых мяча.
Источник: Futbol Fichajes.
"Динамо" подпишет чилийского нападающего - источник
Московское "Динамо" подписывает чилийского нападающего.
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