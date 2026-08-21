Футболист "Зенита" - о матче со "Спартаком": ждем наших болельщиков на стадионе в Москве

- Мы боремся за титул в любом турнире и в каждой встрече играем на победу.
Очень хочется, чтобы поддержка в Москве оказалось не менее мощной, чем в Самаре.
Ждем наших болельщиков на стадионе в Москве и всех туда приглашаем, - приводит слова Волкова "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" одержал выездную победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:0 (5:3 - пен.).
В воскресенье, 23 августа, команда Сергея Семака сыграет на выезде с московским "Спартаком" в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени. После 4 сыгранных туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками, подопечные Хуана Карседо располагаются на третьей строчке с таким же количеством баллов в своем активе.