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Футболист "Зенита" - о матче со "Спартаком": ждем наших болельщиков на стадионе в Москве

Защитник "Зенита" Сергей Волков высказался о предстоящем матче со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Волкова, "Зенит" борется за титулы в любом турнире, и ему хочется, чтобы петербуржцы поддержали команду в Москве.

- Мы боремся за титул в любом турнире и в каждой встрече играем на победу.
Очень хочется, чтобы поддержка в Москве оказалось не менее мощной, чем в Самаре.

Ждем наших болельщиков на стадионе в Москве и всех туда приглашаем, - приводит слова Волкова "Матч ТВ".

Петербургский "Зенит" одержал выездную победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:0 (5:3 - пен.).

В воскресенье, 23 августа, команда Сергея Семака сыграет на выезде с московским "Спартаком" в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени. После 4 сыгранных туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками, подопечные Хуана Карседо располагаются на третьей строчке с таким же количеством баллов в своем активе.

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