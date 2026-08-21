Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Торпедо
19:30
Спартак КостромаНе начат

В махачкалинском "Динамо" высказались о будущем Аззи, которым интересуются в Италии

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов ответил на вопрос о будущем Мохамеда Аззи.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По словам Газизова, к Аззи проявляют интерес зарубежные клубы.

- К Аззи действительно есть интерес от зарубежных клубов. Но пока я не хочу распространяться на эту тему.

Как только появится конкретика, мы вам сообщим. Трансферы любят тишину. Пока не готов много говорить на эту тему. Он один из наших ведущих игроков, - приводит слова Газизова Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что итальянский "Дженоа" заинтересован в трансфере защитника махачкалинского "Динамо" Мохамеда Аззи, также отмечалось, что интерес к игроку проявляет бельгийский клуб.

Мохамед Аззи выступает за махачкалинцев с февраля 2025 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 49 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего алжирца в 1 миллион евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится