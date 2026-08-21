В махачкалинском "Динамо" высказались о будущем Аззи, которым интересуются в Италии

- К Аззи действительно есть интерес от зарубежных клубов. Но пока я не хочу распространяться на эту тему.
Как только появится конкретика, мы вам сообщим. Трансферы любят тишину. Пока не готов много говорить на эту тему. Он один из наших ведущих игроков, - приводит слова Газизова Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что итальянский "Дженоа" заинтересован в трансфере защитника махачкалинского "Динамо" Мохамеда Аззи, также отмечалось, что интерес к игроку проявляет бельгийский клуб.
Мохамед Аззи выступает за махачкалинцев с февраля 2025 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 49 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего алжирца в 1 миллион евро.