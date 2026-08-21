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Футболист "Спартака" оценил игру Максименко

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров высказался об игре голкипера Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Умярова, Максименко - один из лидеров красно-белых и он показывает свою значимость в каждой игре.

- Максименко — один из лидеров, который показывает свою значимость каждую игру и тренировку как в раздевалке, так и на поле. Вообще нечего обсуждать.
Никакой критики со стороны игроков или тренерского штаба не чувствуется и не видится, - приводит слова Умярова "Чемпионат".

В текущем сезоне Александр Максименко провел за московский "Спартак" в Российской Премьер-Лиге четыре матча, пропустил четыре мяча и сохранил ворота "сухими" в одной встрече. Контракт 28-летнего голкипера с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.

После 4 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками. Красно-белые в пятом туре чемпионата России сыграют на домашнем стадионе с петербургским "Зенитом".

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