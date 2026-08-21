Футболист "Спартака" оценил игру Максименко

- Максименко — один из лидеров, который показывает свою значимость каждую игру и тренировку как в раздевалке, так и на поле. Вообще нечего обсуждать.
Никакой критики со стороны игроков или тренерского штаба не чувствуется и не видится, - приводит слова Умярова "Чемпионат".
В текущем сезоне Александр Максименко провел за московский "Спартак" в Российской Премьер-Лиге четыре матча, пропустил четыре мяча и сохранил ворота "сухими" в одной встрече. Контракт 28-летнего голкипера с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.
После 4 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками. Красно-белые в пятом туре чемпионата России сыграют на домашнем стадионе с петербургским "Зенитом".