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Главный тренер "Зенита" оценил игру форварда "Спартака" Даку

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о форварде "Спартака" Мирлинде Даку.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Семака, Даку может создать момент из ничего и является одним из лучших форвардов РПЛ.

- Тех матчей, в которых он выходил, вполне достаточно для того, чтобы адаптироваться. Мирлинд — игрок, который из ничего может сделать момент.
Он — один из лучших нападающих, которые есть у нас в лиге, поэтому, безусловно, это серьезное усиление для "Спартака", - цитирует Семака пресс-служба петербуржцев.

Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил трехлетний контракт. За красно-белых албанский нападающий провел три матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

В воскресенье, 23 августа, петербуржцы сыграют на выезде с московским "Спартаком" в матче 5 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени. На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками, красно-белые располагаются на третьей строчке с таким же количеством баллов в своем активе.

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