Главный тренер "Зенита" оценил игру форварда "Спартака" Даку

Фото: ФК "Спартак"

Он — один из лучших нападающих, которые есть у нас в лиге, поэтому, безусловно, это серьезное усиление для " Спартака ", - цитирует Семака пресс-служба петербуржцев.

По словам Семака, Даку может создать момент из ничего и является одним из лучших форвардов РПЛ.- Тех матчей, в которых он выходил, вполне достаточно для того, чтобы адаптироваться. Мирлинд — игрок, который из ничего может сделать момент.Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил трехлетний контракт. За красно-белых албанский нападающий провел три матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.В воскресенье, 23 августа, петербуржцы сыграют на выезде с московским "Спартаком" в матче 5 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени. На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками, красно-белые располагаются на третьей строчке с таким же количеством баллов в своем активе.