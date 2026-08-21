Главный тренер "Зенита" оценил игру форварда "Спартака" Даку

- Тех матчей, в которых он выходил, вполне достаточно для того, чтобы адаптироваться. Мирлинд — игрок, который из ничего может сделать момент.
Он — один из лучших нападающих, которые есть у нас в лиге, поэтому, безусловно, это серьезное усиление для "Спартака", - цитирует Семака пресс-служба петербуржцев.
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил трехлетний контракт. За красно-белых албанский нападающий провел три матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
В воскресенье, 23 августа, петербуржцы сыграют на выезде с московским "Спартаком" в матче 5 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени. На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками, красно-белые располагаются на третьей строчке с таким же количеством баллов в своем активе.