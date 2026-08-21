Литвинов объяснил, в чем Даку сильнее Кордобы

Фото: ФК "Спартак"

А Даку сильнее в борьбе за мячи: думаю из 20 длинных передач 10 или 12 он точно выиграет, - приводит слова Литвинова пресс-служба " Спартака ".

По словам Литвинова, Даку крупнее Кордобы и сильнее в борьбе за мячи.- Во-первых, по габаритам Мирлинд крупнее, как мне кажется. Кордоба просто ждёт своего момента, ловит оппонента на потере концентрации, чтобы убежать за счёт своей мощи. Но если у него не идёт игра, он в силу особенностей характера может просто выключиться.Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил трехлетний контракт. За красно-белых албанский нападающий провел три матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.Джон Кордоба в нынешнем сезоне ни разу не вышел на поле в составе "Краснодара" - форвард получил травму, выступая за национальную команду Колумбии на чемпионате мира-2026. Напомним, что форвард становился лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по итогам двух прошлых сезонов.