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Шаронов: Шварц в "Динамо" использует те же принципы, что и наш тренерский штаб

Экс-тренер "Динамо" Роман Шаронов высказался о работе Сандро Шварца.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Шаронова, Шварц использует в "Динамо" те же принципы, что и штаб Гусева.

- У нас некоторые футболисты играли на других позициях. Шварц использует те же принципы, что и наш тренерский штаб. Во многом они схожи.
Главное отличие нашего "Динамо" от команды при Шварце – сейчас команда чаще использует позиционные атаки. Состав у "Динамо" хороший, он способен на многое, - приводит слова Шаронова Metaratings.

Роман Шаронов входил в тренерский штаб московского "Динамо" с января по май текущего года, когда главным тренером бело-голубых был Ролан Гусев. Также в тренерский штаб входил Юрий Жирков.

Сандро Шварц был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" летом текущего года, немецкий специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год, под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России и доходили до финала Кубка страны. После 4 сыгранных туров столичная команда располагается на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе.

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