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ЦСКА отдаст нападающего в аренду "Акрону" - источник

Игрок близок к переходу в тольяттинский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
Как утверждает источник, нападающий московского ЦСКА Артем Шуманский близок к переходу на правах аренды в тольяттинский "Акрон".

Шуманский присоединился к "армейцам" летом 2024 года, подписав с клубом пятилетний контракт.

Весенню часть прошлого сезона 21-летний белорусский форвард провел в аренде в "Крыльях Советов". Всего в сезоне 2025/2026 футболист принял участие в 26 матчах и отметился одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Источник: "СЭ"

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