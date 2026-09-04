Как утверждает источник, нападающий московского ЦСКА Артем Шуманский близок к переходу на правах аренды в тольяттинский "Акрон".
Шуманский присоединился к "армейцам" летом 2024 года, подписав с клубом пятилетний контракт.
Весенню часть прошлого сезона 21-летний белорусский форвард провел в аренде в "Крыльях Советов". Всего в сезоне 2025/2026 футболист принял участие в 26 матчах и отметился одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Источник: "СЭ"
ЦСКА отдаст нападающего в аренду "Акрону" - источник
Игрок близок к переходу в тольяттинский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА